FW Konstanz: Erfolgreicher Treppenlaufwettkampf in Oberhof

Konstanz (ots) - Gegen 12:07 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Radolfzell ein Kellerbrand in der Gartenstraße gemeldet. Gemäß Alarmplan rückte die Hauptamtliche Wache, die Abteilung Altstadt und die Abteilung Petershausen aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, die Bewohner wurden in Zusammenarbeit mit der Polizei aus dem Gebäude evakuiert. Mehrere Atemschutztrupps gingen in den Keller zur Brandbekämpfung vor, zeitgleich wurde das Gebäude stromlos geschalten. ...

