FW Konstanz: Atemschutzlehrgang der Feuerwehr

Vom 23.03.2023 bis 01.04.2023 fand der erste Atemschutzlehrgang des Jahres 2023 bei der Feuerwehr Konstanz statt.

Insgesamt 14 Teilnehmer-/innen nahmen an diesem Lehrgang teil.

Wesentlicher Inhalt des Lehrgangs war die theoretische und praktische Ausbildung mit Filtergeräten, dem umluftunabhängigen Atemschutzgerät und das Vorgehen beim Brandeinsatz. Der erste Theorieabend beschäftigte sich mit der menschlichen Atmung, verschiedenen Atemgiften und den rechtlichen Grundlagen. Als Nächstes galt es für alle Teilnehmer die ersten Gewöhnungsübungen unter körperlicher und psychischer Belastung zu meistern.

Um in Notfällen die nötige Ruhe und Sicherheit zu bewahren, stand ebenfalls ein Atemschutznotfalltraining auf dem Stundenplan. Am letzten Praxistag ging es zu den Kollegen der Feuerwehr Überlingen auf die Atemschutzstrecke. Nach der Belastungsübung auf der Atemschutzübungsstrecke mussten alle Teilnehmer am Nachmittag einen theoretischen Leistungsnachweis erbringen und ihr zuvor erlerntes Wissen in einer mündlichen Prüfung unter beweis stellen.

Die Feuerwehr Konstanz gratuliert allen neuen Atemschutzträgern recht herzlich zur bestandenen Prüfung und hofft, dass das neu erlernte Wissen zukünftig in Probendienst, sowie auch im Einsatzdienst bestmöglich angewendet werden kann.

