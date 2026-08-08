Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall auf der BAB 6, Fahrtrichtung Saarbrücken, in Höhe Anschlussstelle St. Ingbert-West

St. Ingbert (ots)

Am 07.08.2026, gegen 18:25 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. In Höhe der Anschlussstelle St. Ingbert-West kollidierte ein PKW seitlich mit einem in gleicher Richtung fahrenden LKW. Durch den Zusammenstoß verlor die Fahrzeugführerin des PKW die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Elementen der dortigen Baustelleneinrichtung.

Kurzzeitig war die Autobahn in dem Bereich aufgrund der Bergungsarbeiten, unter anderem durch einen Rettungshubschrauber, voll gesperrt. Der Verkehr staute sich, aufgrund der in diesem Bereich nur einspurigen Fahrbahn, weit zurück. Die Anschlussstelle St. Ingbert-West musste über die Dauer der Unfallaufnahme über etwa 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfallhergang machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

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