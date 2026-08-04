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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Unfallflucht auf der BAB 6

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2026, gegen 13:21 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle St. Ingbert-Rohrbach und dem Autobahnkreuz Neunkirchen ein Verkehrsunfall. Der Unfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ausgelöst, der mit seinem Pkw grob rücksichtslos mehrere Fahrzeuge rechts überholte und anschließend andere Verkehrsteilnehmer ausbremste. Bei dem PKW handelte es sich nach ersten Zeugenangaben vermutlich um einen weißen Toyota mit Saarbrücker Kreiskennzeichen. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert unter Tel. 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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