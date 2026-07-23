Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Falscher Brandschutzinspekteur in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Morgen des 14.07.2026 kam es in St. Ingbert zu einem Trickdiebstahl. Im Bereich des Südviertels gab ein Mann vor, die Rauchmelder kontrollieren zu wollen. Nachdem er Zutritt zu einem Wohnhaus erhalten hatte, verwickelte er die Bewohnerin in ein Gespräch. In einem unbeobachteten Moment entwendete er Bargeld aus einem Geldbeutel. Der Täter wird als besonders groß beschrieben. Er trug eine rote Handwerkerjacke. Die Polizei weist darauf hin, dass es keine regelmäßigen Brandschutzkontrollen in Ein- oder Zweifamilienhäusern gibt, die nicht seitens der Eigentümer oder Verwalter privat beauftragt wurden. Auch Rauchmelder in Privatwohnungen werden nicht durch die Polizei oder die Feuerwehr kontrolliert. Lassen sie niemanden unbefugt in ihre Wohnung! Sollten Sie Hinweise zu diesem Sachverhalt haben, bittet die Polizei um Mitteilung unter der Telefonnummer 06894/109-0.

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