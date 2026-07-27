Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Diebstahlsdelikte von Motorrollern in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.07.2026 von 20:00 Uhr bis 24.07.2026 bis 18:45 Uhr wurde in der Pastor-Theis-Straße, 66386 St. Ingbert, ein Motorroller durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Roller war mittels Lenkersperre zur Wegnahme gesichert. Vermutlich wurde diese aufgebrochen und der Roller so von der Örtlichkeit entfernt.

In der vergangenen Woche kam es vermehrt zu gleichgelagerten Rollerdiebstählen mit gleicher Tatbegehungsweise. Diese passierten insbesondere im angrenzenden Wohngebiet um die "Gustav-Clauss-Anlage" sowie im Wohngebiet um das Schwimmbad "Das Blau".

Aus diesem Grund wird insbesondere den Besitzern eines solchen Rollers empfohlen, diesen nicht offen am Fahrbahnrand oder unmittelbar vor dem Wohnanwesen ungesichert stehenzulassen.

Sollten Zeugen Angaben zu diesem Fall oder einem anderen Rollerdiebstahl machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell