POL-IGB: Kraftstoff-Diebstahl aus Lkw in St. Ingbert

St. Ingbert - Mitte (ots) - In der Nacht vom 26.09.2022 auf den 27.09.2022, kam es in der Straße Am Hasenbühl in St. Ingbert zur Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines auf den dortigen Parkplätzen abgestellten Mercedes mit NK-Kreiskennzeichen. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Die Polizei ...

