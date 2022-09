Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall nach Kollision zweier Fahrzeuge Einmündungsbereich Kaiserstraße

Otto-Toussaint-Straße

St. Ingbert (ots)

Am 26.09.2022 kam es gegen 18:40 Uhr im Kreuzungsbereich Kaiserstraße / Otto-Toussaint-Straße zu einer Kollision zwischen einem PKW sowie einem Transporter. Hierbei wurde der Fahrer des PKW´s leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 in Verbindung zu setzen.

