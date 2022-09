Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und schläft ein

St. Ingbert/Neunkirchen (ots)

Am Sonntag, den 25.09.2022, gegen 02:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert ein Pannen-PKW auf dem Standstreifen der BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor dem AK Neunkirchen gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass der 36-jährige Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Leitplanke gestreift hatte und hierbei leichter Sachschaden entstanden war. Der Fahrzeugführer saß auf dem Fahrersitz und war zwischenzeitlich eingeschlafen. Der Motor lief noch. Durch Klopfen an die Fensterscheibe konnte er geweckt werden. In diesem Moment nahm der Fahrer jedoch seinen Fuß vom Bremspedal, wodurch sich der PKW (Automatikgetriebe) in Bewegung setzte und weitere Streifschäden an der Leitplanke verursachte. Der PKW konnte rasch gestoppt werden. Die Beamten konnten im Anschluss feststellen, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Beim Fahrer wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

