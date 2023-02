POL-WND: Unfallflucht auf der L 133 zwischen Winterbach und Bliesen

St. Wendel (ots) - Ein 53-jähriger Mann aus Neunkirchen wollte am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr seinen Sohn an einer Diskothek in der Eisenbahnstraße in St. Wendel abholen. Am dortigen Kreisverkehr wurde er auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich an einem Verkehrsschild zu schaffen machte. Er konnte beobachten, wie dieser das Schild abriss. Als der Täter ...

mehr