Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kollision zwischen Lkw und Pkw

St. Wendel (ots)

Am Samstag gegen 08:10 Uhr wurde eine 66-jährige Frau aus Tholey bei einer Kollision mit einem Lkw leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 50-jähriger Mann aus St. Wendel mit seinem Lkw die B 269 aus Richtung Sotzweiler kommend in Richtung Thalexweiler. In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 1 kollidierte der Lkw beim Linkseinbiegen mit dem entgegenkommenden Pkw. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach St. Wendel verbracht. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen kam es an der Örtlichkeit zu Verkehrsbehinderungen.

