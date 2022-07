POL-WND: Diebstahl auf Friedhöfen

Tholey - OT Hasborn (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich zwei unbekannte Personen an einem Wohnwagen in Hasborn zu schaffen. Eine Anwohnerin wurde durch Geräusche auf die Situation aufmerksam und hat die Täter lautstark verscheucht. Entwendet wurde nichts. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstraße 37-39 66606 St. Wendel Telefon: 06851/8980 E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de Internet: ...

