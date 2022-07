Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Betrunkener Fahrzeugführer gefährdet Gegenverkehr bei Niederlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es zu einer Beinahekollision auf der B 41 zwischen Ottweiler und Niederlinxweiler. Durch Verkehrsteilnehmer wurde gemeldet, dass der Fahrer eines schwarzen Audi A 3 eine unsichere Fahrweise an den Tag lege. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Namborn konnte im Rahmen der Fahndung in der Ortslage Hofeld-Mauschbach mit seinem Pkw angetroffen werden. Wie die Beamten feststellten, stand der junge Namborner unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Wendel zu melden. Tel.: 06851/898-0

