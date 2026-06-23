PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Suche nach einem vermisstem 22-Jährigen

Wadern (ots)

Seit dem 23.06.2026, 14 Uhr, wird der 22-jährige Paul-Luca Drescher von seiner Wohnanschrift in Wadern-Noswendel vermisst. Es ist anzunehmen, dass Paul-Luca fußläufig in der Umgebung seiner Wohnanschrift unterwegs ist. Er ist von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und könnte daher auch auf den umliegenden Waldwegen oder auch querfeldein unterwegs gewesen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Leid zugestoßen ist oder er sich in einer sonstigen hilflosen Lage befindet.

Paul-Luca Drescher wird wie folgt beschrieben: 22 Jahre alt, 186 cm groß, sehr schlanke Figur, trägt dunkelblonde, lockige Haare, welche zum Teil ins Gesicht fallen; er war zuletzt bekleidet mit einer olivegrünen/beigen kurzen Hose und einem olivgrünen Kapuzenpullover. Personen, die Hinweise zu der vermissten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871/90010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- KED
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 16:55

    POL-Nordsaarland: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

    Nonnweiler (ots) - In den frühen Morgenstunden des 21.06.2026, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, ereignete sich in Nonnweiler, Ortslage Schwarzenbach, dort in der Straße "Gartenstraße", ein Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug schwer beschädigte. Den ersten Ermittlungen zu Folge konnte das unfallverursachende Fahrzeug einer bestimmten ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 10:50

    POL-Nordsaarland: Einbruch in die Bäckerei Filiale "Gillen" am Netto-Markt in Weiskirchen.

    Weiskirchen (ots) - Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06.06. auf den 07.06.26, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 06:00 Uhr, wurde in die Filiale der Bäckerei "Gillen", unmittelbar neben dem Netto-Markt in Weiskirchen eingebrochen. Die Täter entwendeten aus der Filiale einen ca. 100kg schweren Tresor, welchen sie mittels eines Regalwagens der Bäckerei ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 10:18

    POL-Nordsaarland: Diebstahl eines Wohnwagens in Nonnweiler-Primstal

    Nonnweiler-Primstal (ots) - Am Mittwochabend, 03.06.2026 gegen 20:35 Uhr, kam es in Nonnweiler-Primstal zur Komplettentwendung eines Wohnwagens. Der Wohnwagen war auf dem dortigen Lager- und Stellplatz (u.a. für Wohnwägen), gelegen an der L147, Ortsausgangs Primstal in Richtung Theley, abgestellt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände, hängten den weißen Wohnwagen, der Marke "Knaus Tabbert" an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren