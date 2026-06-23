Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Suche nach einem vermisstem 22-Jährigen

Wadern (ots)

Seit dem 23.06.2026, 14 Uhr, wird der 22-jährige Paul-Luca Drescher von seiner Wohnanschrift in Wadern-Noswendel vermisst. Es ist anzunehmen, dass Paul-Luca fußläufig in der Umgebung seiner Wohnanschrift unterwegs ist. Er ist von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und könnte daher auch auf den umliegenden Waldwegen oder auch querfeldein unterwegs gewesen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Leid zugestoßen ist oder er sich in einer sonstigen hilflosen Lage befindet.

Paul-Luca Drescher wird wie folgt beschrieben: 22 Jahre alt, 186 cm groß, sehr schlanke Figur, trägt dunkelblonde, lockige Haare, welche zum Teil ins Gesicht fallen; er war zuletzt bekleidet mit einer olivegrünen/beigen kurzen Hose und einem olivgrünen Kapuzenpullover. Personen, die Hinweise zu der vermissten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871/90010, in Verbindung zu setzen.

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