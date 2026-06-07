Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in die Bäckerei Filiale "Gillen" am Netto-Markt in Weiskirchen.

Weiskirchen (ots)

Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06.06. auf den 07.06.26, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 06:00 Uhr, wurde in die Filiale der Bäckerei "Gillen", unmittelbar neben dem Netto-Markt in Weiskirchen eingebrochen. Die Täter entwendeten aus der Filiale einen ca. 100kg schweren Tresor, welchen sie mittels eines Regalwagens der Bäckerei abtransportierten. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs. Sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die PI Nordsaarland, 06871-90010, richten.

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