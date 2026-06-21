Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Nonnweiler (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.06.2026, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, ereignete sich in Nonnweiler, Ortslage Schwarzenbach, dort in der Straße "Gartenstraße", ein Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug schwer beschädigte.

Den ersten Ermittlungen zu Folge konnte das unfallverursachende Fahrzeug einer bestimmten Fahrzeugkategorie zugeordnet werden, welches mit einem seiner Reifen das parkende Fahrzeug an der rechten, vorderen, Fahrzeugecke anstieß. Ursächlich dieses Anstoßes wurde ein Teil der Fahrzeugfront, sowie die gesamte rechte Fahrzeugseite von dem Reifen deformiert und demnach massiv beschädigt.

Die Polizei ersucht in vorliegendem Verfahren die Bevölkerung der Ortslage Nonnweiler-Schwarzenbach bzw. der Gemeinde Nonnweiler, um weitere Hinweise zur Aufklärung der Straftat zu erlangen, und dem Geschädigten der Sache den Schadensausgleich zu ermöglichen. Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern unter nachfolgenden Kontakten: Telefon: 06871/90010 E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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