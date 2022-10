Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alkoholisierter Rollerfahrer kommt zu Fall

66625 Nohfelden (ots)

Am 08.10.2022 befand sich ein Streifenkommando der PI Nordsaarland gegen 21:15 Uhr in der Ortslage Sötern und führte dort eine Verkehrskontrolle durch. Während dieser Kontrollmaßnahme fuhr plötzlich ein Rollerfahrer in starken Schlangenlinien an ihnen vorbei in die Straße "Fronenberg" und kam dort zu Fall. Der Fahrer, ein 59-jähriger Mann aus der Gemeinde Nohfelden verletzte sich glücklicherweise nicht und sein Roller trug nur einige Schrammen davon. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Als die Beamten zu ihm kamen mussten sie feststellen, dass der Mann sehr stark unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er konnte kaum mehr alleine gehen und blieb demonstrativ mitten auf der Fahrbahn unter seinem Motorroller sitzen. Er musste letztlich mit Hilfe eines weiteren Streifenkommandos in den Streifenwagen gebracht und zur PI Nordsaarland verbracht werden. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Da er in diesem Zustand nicht sich selbst überlassen werden konnte und keine Angehörigen benannt und erreicht werden konnten, wurde er für die Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell