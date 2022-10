Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Führerscheine in einer Nacht einbehalten

66679 Losheim am See und 66687 Wadern (ots)

Gleich zwei Führerscheine mussten die Beamten der PI Nordsaarland im Laufe der Nacht vom 07.10. auf den 08.10.2022 einbehalten. Gegen 01:00 Uhr geriet ein 28-jähriger aus der Gemeinde Beckingen in Losheim am See in eine Polizeikontrolle. In seiner Atemluft wurde Alkoholgeruch festgestellt und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Gegen 03:00 Uhr wurden die Beamten der PI Nordsaarland von einem Zeugen zum Busbahnhof nach 66687 Wadern gerufen. Dort wäre eine Frau mit ihrem Pkw rückwärts gegen das gläserne Bushaltestellenhäuschen gefahren und dann einfach weggefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwei große Glasscheiben gingen dabei zu Bruch. Der Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen und die Beamten konnten zeitnah an der Halteranschrift die mutmaßliche Fahrzeugführerin und Unfallbeteiligte feststellen. Es handelte sich um eine 53-jährige Frau aus der Gemeinde Nonnweiler. Auch bei ihr ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine wurden einbehalten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell