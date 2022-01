Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Weimar (ots)

Während Unbekannte in der ersten Januarwoche ihren Spaß hatten, verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Mehrmals wurde die Dammböschung des Speichers in Schwerstedt mit einem unbekannten Kraftfahrzeug befahren, was auf dem aufgeweichten Boden erheblich Spuren hinterlassen hat. Die Anlage muss nun so wieder hergestellt werden, dass von dieser keine Gefahren ausgehen und die Aufgabe des Hochwasserschutzes für diese Region erfüllt werden kann. Zeugen, die Hinweise zum Befahren des Damms geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de oder beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten unter 036452/71987 zu melden.

