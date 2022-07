Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mysteriöser Diebstahl von 16 Flaschen Bier aus verschlossener Wohnung in Wadern-Morscholz

66687 Wadern-Morscholz (ots)

Am 02.07.20222 wurden die Beamten der PI Nordsaarland gegen 14:20 Uhr nach Wadern-Morscholz in die Konfelder Straße gerufen. Die 33-jährige Mieterin der Wohnung habe soeben bei ihrer Rückkehr festgestellt, dass im Laufe des vergangenen Tages offenbar jemand unberechtigt in ihrer Wohnung war und aus dem Kühlschrank 16 Flaschen Bier entwendet hatte. Eine der Flaschen muss offenbar zu Bruch gegangen sein, da der Küchenboden klebrig war und nach Bier roch. Es konnten aber weder im Hausmüll, noch sonstwo Scherben bzw. Reste der benutzten Küchenrolle gefunden werden. Die Mitteilerin gab an, dass sie ihre Wohnung vor Verlassen verschlossen habe. Diese war auch bei ihrer Rückkehr noch bzw. wieder verschlossen. Die einzigen bekannten Schlüssel befinden sich bei ihr und ihrer Vermieterin. Weitere Schlüsselträger sind nicht bekannt. Es konnten weder an Tür noch an Fenstern Einbruch -oder Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

