Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Festnahme nach mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen

Lebach (ots)

Am 08.09.2022, gegen 13:00 Uhr, meldete sich der Geschädigte eines Diebstahls bei der Polizeiinspektion Lebach. Dem Geschädigten war einige Stunden zuvor auf einem Parkplatz am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach die Seitenscheibe seines Pkw eingeschlagen worden. Aus dem Pkw wurde ein neues Apple MacBook entwendet. Der Geschädigte teilte nun mit, dass er sein MacBook vor dem Kaufland Lebach geortet hätte. Nach mehrmaliger erneuter Ortung konnte durch ein Zivilkommando der Lebacher Kriminalpolizei sowie durch ein Wach- und Streifenkommando schließlich ein 39-jähriger Tatverdächtiger neben dem Kaufland vorläufig festgenommen werden. Er führte das MacBook des Geschädigten sowie weiteres Diebesgut, unter anderem mehrere hochwertige Handys, mit sich. Das Diebesgut konnte im Rahmen der Ermittlungen weiteren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen vom 08.09.2022 zugeordnet und letztlich den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Der Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

