POL-Lebach: Zechbetrüger im Imperial Lebach

Lebach (ots)

Am 03.09.2022, in der Zeit von 20:40 h bis 21:15 h, speisten zwei Pärchen im Chinarestaurant Imperial Lebach, aber lediglich eines der Pärchen zahlte seine Rechnung um 20:39 h. Das andere Pärchen, ein Mann und eine Frau, nutze offenbar die Gelegenheit, um die Lokalität ohne zu bezahlen zu verlassen. Das zahlende Pärchen, ebenfalls ein Mann und eine Frau, wurde wie folgt beschrieben. Die Frau habe ein pink gefärbtes Pony, sei ca. 170 cm groß, ein wenig kräftig und ca. 40 Jahre alt gewesen. Der Mann sei auch groß und habe einen dicken Bauch. Er habe kurze Haare, die an den Seiten kurz rasiert und obendrauf etwas länger gewesen seien. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder auch per Mail unter PI-LEBACH@polizei.slpol.de.

