Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: 31-Jähriger randalierte in Beckingen

Polizei setzte mehrfach Taser ein

Saarlouis/Beckingen (ots)

Ein größerer Polizeieinsatz fand am späten Sonntagabend (04.02.2023), in Beckingen, an einem Mehrfamilienhaus, in der Dillinger Straße, statt.

Gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei per Notruf alarmiert, dass eine männliche Person - die neuer Mieter in dem Anwesen sein soll - versucht, Türen des Hauses einzutreten. Der Mann soll zudem aggressiv, alkoholisiert und Halter eines Hundes sein. Den Vermieter habe er bedroht, beleidigt und von einer Treppe gestoßen.

Mehrere Funkstreifenkommandos der Saarlouiser Polizei suchten daraufhin unverzüglich die Örtlichkeit in Beckingen auf.

Der mutmaßliche Täter, ein 31-Jähriger Mann aus Beckingen, verhielt sich nach entsprechender Ansprache durch die Einsatzkräfte äußert unkooperativ. Anweisungen, seinen Hund anzuleinen, leistete er keine Folge. Im Gegenteil, er stimmte den Hund zu aggressivem Verhalten, indem er diesen mehrfach schlug und ihn am Hals würgte.

Anschließend kam es zum Angriff des Hundes auf die Polizeibeamten. Dabei wurde erstmalig der Taser gegen das Tier eingesetzt, welches daraufhin zunächst weglief. In der Folge ging auch der 31-Jährige mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los. Auch hier kam der Taser zum Einsatz, wodurch der Mann am Boden fixiert werden konnte. Dessen Hund kehrte dabei zurück und näherte sich erneut knurrend den Polizisten. Ein zweiter Einsatz des Tasers gegen das Tier war notwendig, welches sich dann in den Hausflur flüchtete. Dort konnte der Hund durch einen zwischenzeitlich verständigten Beamten der Diensthundestaffel gesichert und zu einer tierärztlichen Untersuchung verbracht werden. Es wurde festgestellt, dass er keine Verletzungen durch den Einsatz des Tasers davongetragen hat.

Der 31-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten jetzt mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Gemeinde Beckingen und das Landesamt für Verbraucherschutz in Saarbrücken wurden von dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Geeignetheit des 31-Jährigen zum Führen eines gefährlichen Hundes wird überprüft.

