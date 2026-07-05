POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Püttlingen (ots) - Am 03.07.26, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Püttlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Völklingen gegen einen geparkten Pkw gestoßen ist. Durch die Kollision wurde der geparkte Pkw auf einen weiteren abgestellten Pkw geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden und zumindest ein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Zudem wurden zwei ...

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