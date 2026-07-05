POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht
Püttlingen-Köllerbach (ots)
Am 03.07.26, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Bärenbergstraße in 66346 Püttlingen, OT Köllerbach, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw, das Fahrzeug des Geschädigten, abgestellt am Fahrbahnrand, streift und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Unfallverursacher ist in Richtung der Riegelsberger Straße gefahren. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.
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