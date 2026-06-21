Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schlägerei vor dem Völklinger Freibad

Völklingen (ots)

Am 20.06.2026 kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz des Völklinger Freibades in der Stadionstraße 10 in Völklingen. Ein 13-jähriger ukrainischer Junge verließ zu dieser Zeit das Freibad und wird unvermittelt von insgesamt drei unbekannten Tätern angegriffen. Einer der Täter geht zunächst allein auf den Geschädigten los. Dieser fällt hierauf zu Boden. Anschließend kommen die zwei weiteren Täter hinzu. Alle drei treten hierauf mit ihren beschuhten Füßen auf den am Boden liegenden Geschädigten. Zeugen beobachten die Handlung und gehen dazwischen. Daher lassen die drei Täter von weiteren Handlungen ab und flüchten. Die Polizei Völklingen rückt anschließend mit Kräften zur Tatörtlichkeit aus. Ein Krankenwagen kommt ebenfalls vor Ort und kümmert sich um den Geschädigten. Dieser wird leicht verletzt. Er trägt eine Platzwunde und mehrere Hämatome davon. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der Täter. Daher ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Völklingen unter der Nummer 06898/2020 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell