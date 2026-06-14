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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schussabgabe auf Wehrdener Ortsfest

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Samstagabend gingen gegen 23:20 Uhr mehrere Notrufe von Besuchern des Ortsfestes Wehrden bei der Polizei ein, wonach ein maskierter Mann soeben auf dem Wehrdener Platz mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen habe und anschließend zu Fuß geflüchtet sei.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Schütze nur Minuten später ca. 500 Meter vom Festgelände entfernt von der Polizei gestellt werden. Es handelte sich um einen 18-jährigen Mann aus Völklingen. Bei ihm wurden eine Sturmhaube und eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Die anschließenden Ermittlungen zu den Hintergründen ergaben, dass der 18-jährige mit der Tat den Begleiter seiner Exfreundin einschüchtern wollte. Beide feierten zusammen auf dem Ortsfest Wehrden.

Der 18-jährige wurde aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, nachdem die Schreckschusswaffe und die Sturmhaube sichergestellt worden waren. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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66333 Völklingen
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Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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