Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Verletzten

Püttlingen (ots)

Am 03.07.26, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Püttlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Völklingen gegen einen geparkten Pkw gestoßen ist. Durch die Kollision wurde der geparkte Pkw auf einen weiteren abgestellten Pkw geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden und zumindest ein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Zudem wurden zwei Insassen aus dem Unfallfahrzeug, weiblich 59 Jahre und weiblich 20 Jahre, leicht verletzt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit bei dem Unfallverursacher konnten nicht erlangt werden.

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