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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 22.06.2026 in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am 22.06.2026 gegen 12:00 Uhr ereignete sich in Höhe der Marienstraße 10 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein schwarzer Toyota mit Euskirchener Kreiskennzeichen befährt die Marienstraße vom Marktplatz kommend in Fahrtrichtung Invalidenstraße. Ein schwarzer BMW mit Völklinger Kreiskennzeichen kam dem Toyota entgegen, fast vollständig auf der linken Fahrbahn. Der schwarze Toyota musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und erlitt Sachschaden am vorderen rechten Reifen und war nicht mehr fahrbereit. Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem BMW und dem Toyota aufgrund des Ausweichmanöver.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den oder die Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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