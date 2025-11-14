POL-VK: POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher
Völklingen (ots)
Vermisst wird seit dem 13.11.2025 die 14-Jährige Jugendliche aus Völklingen. Zu ihr bestand letztmalig am 13.11.2025 persönlicher Kontakt. Im vorliegenden könnten Bezugspunkte nach Kaiserslautern und Merzig bestehen.
Zur aktuellen Bekleidung können folgende Angaben gemacht werden:
- Sie trägt viele Armbänder am Arm - Sie trägt eine rosafarbige Jacke - Hat vermutlich einen schwarzen Rucksack bei sich
Zeugen die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten tätigen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/2020 E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell