Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

POL-VK: POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher
  • Bild-Infos
  • Download

Völklingen (ots)

Vermisst wird seit dem 13.11.2025 die 14-Jährige Jugendliche aus Völklingen. Zu ihr bestand letztmalig am 13.11.2025 persönlicher Kontakt. Im vorliegenden könnten Bezugspunkte nach Kaiserslautern und Merzig bestehen.

Zur aktuellen Bekleidung können folgende Angaben gemacht werden:

   - Sie trägt viele Armbänder am Arm
   - Sie trägt eine rosafarbige Jacke
   - Hat vermutlich einen schwarzen Rucksack bei sich

Zeugen die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten tätigen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/2020 E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

