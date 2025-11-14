Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Völklingen (ots)

Vermisst wird seit dem 13.11.2025 die 14-Jährige Jugendliche aus Völklingen. Zu ihr bestand letztmalig am 13.11.2025 persönlicher Kontakt. Im vorliegenden könnten Bezugspunkte nach Kaiserslautern und Merzig bestehen.

Zur aktuellen Bekleidung können folgende Angaben gemacht werden:

- Sie trägt viele Armbänder am Arm - Sie trägt eine rosafarbige Jacke - Hat vermutlich einen schwarzen Rucksack bei sich

Zeugen die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten tätigen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

