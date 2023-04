Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sexuelle Belästigung einer Frau in Völklingen-Luisenthal

Völklingen-Luisenthal. (ots)

Am 29.04.2023 kam es in einem Waldgebiet in Völklingen-Luisenthal in der Nähe vom Friedhof Luisenthal zu einer sexuellen Belästigung. Die Mitte 20-jährige weibliche Geschädigte war in besagtem Waldgebiet mit Hund spazieren. Hierbei lief ihr eine dreiköpfige Personengruppe alkoholisierter Männer über den Weg. Einer der Männer sprach die Geschädigte an, lehnte seinen Arm auf ihre Schulter und griff ihr hierbei in den Brustbereich. Diese flüchtete anschließend und rief die Polizei. Mehrere Streifenkommandos der Polizei Völklingen eilten sodann herbei. Der 40-jährige Täter konnte kurz darauf festgestellt werden. Seine Personalien wurden festgestellt. Zudem wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen, da er deutlich alkoholisiert war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell