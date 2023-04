Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht unter alkoholischer Beeinflussung

Heusweiler (ots)

In der vergangenen Nacht verursachte eine 40-jährige Frau gegen 04:00 Uhr in Heusweiler in der Trierer Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend mit ihrem Auto unerlaubt vom Unfallort. Sie kam mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit 2 geparkten Autos. Durch den Knall wurden mehrere Anwohner wach und konnten sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeuges notieren. Die Polizei Völklingen traf die Unfallverursacherin im Rahmen der sofortigen Fahndung an ihrer Wohnanschrift in Heusweiler an. Ihr stark beschädigtes Fahrzeug stand dort vor dem Anwesen. Die Frau stand unter alkoholischer Beeinflussung. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Zudem wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht und der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. An den beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von mehreren 1000 Euro.

