Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall

Püttlingen (ots)

Am 24.04.2023, um 17:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Püttlingen, Ortsteil Köllerbach in der Hauptstraße. Eine Fahrzeugführerin, 26 Jahre wohnhaft in Merzig, stand mit ihrem Pkw, VW Golf auf dem Parkstreifen in Längsaufstellung zur Fahrbahn in der Hauptstraße in Püttlingen, Richtung Völklingen, entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ein Fahrzeugführer, 68 Jahre wohnhaft in Püttlingen, befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße von Völklingen kommend, in Fahrtrichtung Walpershofen. Die Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw in den fließenden Verkehr in Richtung Völklingen ein. In Folge Unachtsamkeit nahm sie den entgegenkommenden Pkw nicht wahr. In der Folge kollidiert der Fahrzeugführer frontal mit seinem Pkw mit der Fahrerseite des Pkws der Fahrzeugführerin. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw. Beide Fahrzeugführer werden (nach derzeitigem Kenntnisstand) leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Hauptstraße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

