Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher am Samstag zwischen 10.20 Uhr und 13.20 Uhr in der Möttelistraße angerichtet. Mutmaßlich beim Rangieren stieß er gegen das Heck eines geparkten BMW und fuhr danach davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro war die Folge eines Auffahrunfalls am Samstag gegen 19 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße. Ein 26 Jahre alter BMW-Lenker war in Richtung Ailingen unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 38-Jährige an einem Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr wuchtig ins Heck des Mercedes, woraufhin sein Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Im Drogenrausch unterwegs

Mit Anzeigen muss ein 39-Jähriger rechnen, der am Sonntag gegen 14.30 Uhr im Drogenrausch negativ in Erscheinung getreten ist. Ein Autofahrer hatte die Polizei verständigt, weil der Mann mit seinem Rad in Schlangenlinien in der Colsmanstraße unterwegs war. Durch seine unsichere Fahrweise zwang er den Zeugen, seinen Wagen bis zum Stillstand abzubremsen und warf daraufhin eine Bierfalsche in dessen Richtung. Gegenüber den Beamten verhielt sich der bereits polizeilich bekannte Mann ebenfalls aufbrausend und vollkommen unkooperativ. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamin und THC, woraufhin der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen und konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand gebändigt werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Polizeikontrolle auf Schulgelände

Mit Konsequenzen müssen zwei junge Männer im Alter von 20 und 25 Jahren rechnen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Schule in der Heinrich-Heine-Straße kontrolliert wurden. Die Beamten waren auf eine Personengruppe aufmerksam geworden, die augenscheinlich auf dem dortigen Lehrerparkplatz Marihuana rauchte. Während ein Großteil umgehend das Weite suchte, verhielt sich der 25-Jährige aufbrausend. Er ging aggressiv auf die Polizisten zu, reagierte nicht auf die Aufforderungen Abstand zu halten und musste mit Zwangsmaßnahmen gestoppt werden. Ihn erwartet eine Kostenrechnung für den Zwangseinsatz der Polizei. Bei seinem 20-Jahre alten Mitstreiter fanden die Polizisten eine Kleinmenge Marihuana auf. Weil sich der Verdacht erhärtete, dass er in der Nähe zur Schule unerlaubt Cannabis konsumierte, muss er mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Beide erhielten zudem einen Platzverweis für das Schulgelände.

Kressbronn

Garagenbrand

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Garagenbrand am Sonntag gegen 21.45 Uhr im Schulweg. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Garage, in der sich neben einem Wagen auch weitere Gegenstände wie Fahrräder und Werkzeug befanden, zum Ausbruch des Feuers. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits in Vollbrand und musste gelöscht werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die am Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Frickingen

Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß am Sonntag gegen 10.15 Uhr auf der K 7768 zwischen Altheim und Frickingen wurden drei Personen verletzt. Ein 44 Jahre alter Seat-Lenker war in Richtung Altheim unterwegs und erkannte, dass die entgegenkommende 31-Jährige mit ihrem Hyundai langsam auf seine Fahrspur kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er auf die Gegenfahrbahn aus. Die Frau lenkte ihren Wagen jedoch in diesem Moment wieder auf ihre Spur, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrer und ein Kind im Seat wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und in der Folge von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 35.000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste während der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Überlingen

Rennradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer - Polizei sucht Unfallzeugen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstagmorgen im Bereich der Alten Owinger Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Sigmaringen dringend Zeugen. Ein 17-Jähriger war mit seinem Rennrad von Aach-Linz nach Überlingen unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Nach dem Unfall, an den sich der Jugendliche nicht mehr erinnern kann, fuhr er weiter zur Schule und wurde schließlich mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen, schließt eine Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers aktuell nicht aus und bittet Personen, die auf den Unfall oder den gestürzten Rennradfahrer aufmerksam geworden sind, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Insbesondere von möglichen Ersthelfern erhoffen sich die Beamten weitere Erkenntnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell