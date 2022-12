Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei sucht Zeugen nach Parkrempler

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Keltenstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt und danach einfach das Weite gesucht. Bei dem Unfall verursachte er Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich sowie Lackspuren, die darauf schließen lassen, dass der Unbekannte mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die zwischen 18 Uhr und 10:45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sowie Personen, die sonstige Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07571/104-220 zu melden.

Gammertingen

Fahrerin flüchtet nach Parkrempler

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 68-jähriger Autofahrerin rechnen, nachdem sie am Montagmorgen auf einen Lebensmitteldiscounter-Parkplatz in der Sigmaringer-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat. Den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro ließ sie dabei, ohne sich zu kümmern, zurück. Ein aufmerksamer Zeuge des Parkremplers notierte sich das Kennzeichen, sodass sie Polizei die Verursacherin schnell ermitteln konnte. Gegen die Frau wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Montagabend gegen 18.15 Uhr an der Einmündung der Überlinger Straße zur Otterswanger Straße hat sich ein 58-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der gleichalte Audi-Lenker fuhr nach rechts auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den von links kommenden Radler. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Am Rad und dem Fahrradhelm des Zweiradlenkers, der mutmaßlich schlimmere Verletzungen verhinderte, entstand mehrere hundert Euro, am Audi rund 1.000 Euro Sachschaden.

Gammertingen

Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sucht der Polizeiposten Gammertingen, nachdem am Donnerstag und Freitag an einem Wohnhaus in der Bohlhalde mehrere Fenster zu Bruch gegangen sind. Der unbekannte Täter beschädigte zunächst am Donnerstag eine Scheibe an dem Wohnhaus, bevor er in der Nacht zum Freitag abermals zuschlug. Zwischen 2.30 und 3 Uhr demolierte er drei Scheiben und einen Rollladen an dem Haus. Außerdem soll der Täter, der als etwa 35 Jahre alt, schlank und etwa 185 cm groß beschrieben wird, einen roten Pfeil auf die Straße gemalt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Inzigkofen

Nach Brand - weitere Erkenntnisse zur Ursache

Wie die Brandermittler des Polizeireviers Sigmaringen nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Engelswies am Sonntag (wir berichteten) herausfanden, dürfte, entgegen der ersten Annahme, ein defekter Handy-Akku zum Feuer geführt haben. Ursprünglich war man von einem Defekt an einer Lichterketteninstallation ausgegangen. Die Nachforschungen sind noch nicht abgeschlossen.

Wald

Pkw-Lenkerin prallt mit Gegenverkehr zusammen

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 30 Jahre alte Autofahrerin erlitten, die am Dienstagmorgen auf der L 212 zwischen Wald und Pfullendorf mit zwei Lastkraftwagen im Gegenverkehr zusammengestoßen ist. Die 30-jährige BMW-Lenkerin war gemeinsam mit ihren beiden Kindern im Alter von einem und fünf Jahren sowie einem Hund auf dem Weg nach Pfullendorf, als sie kurz vor Hippetsweiler aus noch unklarer Ursache auf die Gegenspur kam. Dort streifte sie erst einen entgegenkommenden Lkw leicht, bevor sie mit einem weiteren dahinterfahrenden Schwerlaster zusammenprallte. Die Fahrerin wurde durch die Kollision im Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde letztlich von einem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Auch ihre beiden Kinder, von denen das 5-Jährige schwerere und das 1-Jährige leichtere Verletzungen erlitt, wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verlegt. In den Rettungseinsatz war auch ein Hubschrauber eingebunden. An dem BMW der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auch an den beiden Lastwagen entstand Sachschaden, wie hoch dieser ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt.

