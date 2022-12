Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schockanruf - Betrüger machen Beute

Perfiden Betrügern auf den Leim gegangen ist ein 54 Jahre alter Mann am Montagabend. Der 54-Jährige erhielt einen Anruf einer Frau, die sich als seine Tochter ausgab und vorgab, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Eine angebliche Polizistin sowie ein vermeintlicher Staatsanwalt überzeugten den Mann im weiteren Verlauf des Telefonats, Wertgegenstände und einen fünfstelligen Bargeldbetrag in der Leonhardtstraße an einen vermeintlichen Geldboten des Amtsgerichtes zu übergeben, um so die erfundene Haftstrafe, die der Tochter drohe, abzuwenden. Erst nach der Geldübergabe wurde dem 54-Jährigen bewusst, dass er einem Betrug aufgesessen ist. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Der vermeintliche Geldbote wird als männlich und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte einen 3-Tage-Bart und braune Haare und war mit einer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Der 54-Jährige übergab die Wertgegenstände gegen 18.30 Uhr aus dem Auto heraus, der Täter ging zu Fuß in Richtung Wangener Straße davon. Personen, denen eine Person, auf die die Beschreibung passt, zur fraglichen Zeit in dem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

In dem Zusammenhang warnt die Polizei: Nehmen Sie sich vor Betrügern am Telefon in Acht! Egal ob über Messengerdienst oder Anruf, skrupellose Täter schaffen es immer wieder, ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung bewusst unter Druck zu setzen. Sie nutzen den Schockmomenten dazu, Ihnen Geld und Wertgegenstände zu entlocken. Geben Sie niemals große Geldmengen oder Wertsachen wie Schmuck in fremde Hände! Lassen Sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen, nehmen Sie sich die Zeit und kontaktieren Sie ihre Angehörigen über die Ihnen bekannte Nummer. Weitere Infos zum Thema finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Leutkirch

Gegen Wagen geprallt

Ein akuter medizinischer Notfall dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 16 Uhr in der Ottmannshofer Straße gewesen sein, bei dem ein 77 Jahre alter Opel-Lenker nahe des Krankenhauses einen geparkten Nissan angefahren hat. Der 77-Jährige verlor während der Fahrt die Kontrolle, streifte den geparkten Pkw und hielt direkt vor dem Eingang zum Krankenhaus. Unmittelbar nach dem Aussteigen brach der Mann zusammen und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Der Schaden, der durch die Kollision an den beiden Autos entstand, dürfte sich auf rund 6.500 Euro belaufen.

Wangen

Brunnen auf Schulgelände beschädigt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein im Tiefhof der Milchwirtschaftsschule stehender Brunnen demoliert. Die Vandalen, die für den Schaden verantwortlich sind, entleerten weiße Farbe auf dem Brunnen. Zudem wurden mehrere angebrachte Lichter abgerissen. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Fahrer muss nach Unfall von Feuerwehr aus Auto geschnitten werden

Totalschaden an seinem Pkw und Unfallverletzungen sind die Folge für einen Pkw- Lenker, der am Montag gegen 17.45 Uhr auf dem Weg von Isny nach Kempten von der B 12 abgekommen ist. Der 78 Jahre alte Audi-Lenker kam während der Fahrt wohl in eine medizinische Notlage und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam kurz nach dem Felderhaldetunnel nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Kameramast. Der Wagen wurde dabei derart deformiert, dass die Feuerwehr den Mann mit schwerem Gerät aus dem Pkw befreien musste. Er wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der bei der Kollision entstand, wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.

Argenbühl

Unfall bei Überholmanöver - Verursacher flüchtet

Nachdem er am Montag gegen 10 Uhr auf der L 265 zwischen Christazhofen und Isny durch ein vollkommen rücksichtsloses Überholmanöver einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist der Fahrer eines Kleintransporters einfach davongefahren. Der Kleintransporter-Lenker war in Richtung Isny unterwegs und überholte an einer unübersichtlichen Stelle einen vorausfahrenden Lkw. Da währenddessen ein Pkw entgegenkam, dessen Lenker stark abbremsen musste um eine frontale Kollision zu verhindern, wechselte der Überholende vorzeitig wieder auf seine Fahrspur. Dabei prallte er gegen das Führerhaus des Lkw, sodass an diesem ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne Anzuhalten oder den Schaden zu melden in Richtung Isny davon. Der weiße Kleintransporter, mutmaßlich polnischer Zulassung, hatte einen Pritschenaufbau mit schwarzer Plane. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Vorfalls, Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

