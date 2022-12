Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Küchenbrand

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 16 Uhr bei einem Küchenbrand in der Röntgenstraße. Beim Umgang mit einem Elektrogerät gab es laut der Anwohnerin aus unbekannter Ursache eine Stichflamme, die einen Teil der Küche entzündete. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Wohnung, welche durch die Rauchentwicklung und die Flammen bis auf Weiteres unbewohnbar wurde. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Tettnang

WhatsApp-Betrug

Einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag hat eine 67-jährige Frau am Montagabend an Betrüger überwiesen. Über den Messenger "WhatsApp" gaben diese sich als Sohn der Frau aus und baten um kurzfristige Begleichung zweier dringender Rechnungen. Erst als die zweite Überweisung scheiterte, wurde die 67-Jährige stutzig und kontaktierte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor dieser hinlänglich bekannten Masche. Informationen rund um die aktuell leider häufig vorkommenden Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Friedrichshafen

Schockanrufe

Vorwiegend der östliche Bodenseekreis war am Montag erneut das Ziel von Telefonbetrügern. Während die meisten Betroffenen nicht auf die hinlänglich bekannten Maschen hereinfielen, wurde ein Senior Opfer der dreisten Anrufer. Am Telefon spielten sie ihm vor, dass seine Tochter angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person ums Leben gekommen sei. Nun müsse er einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag als Kaution hinterlegen, um eine Inhaftierung der Tochter abzuwenden. Durch geschickte Gesprächsführung setzten die Betrüger ihr Gegenüber dabei so unter Druck, dass der Mann das Bargeld bei einer Bank abholte und es zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr am vereinbarten Treffpunkt auf dem Parkplatz der Alten Festhalle Friedrichshafen an eine Frau übergab. Erst als der Senior seinen Bekannten von dem Vorfall berichtete, flog der Betrug auf. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun in dieser Sache und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum rund um die Übergabeörtlichkeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Abholerin wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Sie hatte eine kräftige Hüfte und kräftige Beine, schulterlange gelockte Haare und einen dunklen Teint. Sie sprach akzentfreies Deutsch, war mit einer dunklen Jacke sowie einer dunkelblauen Jeans bekleidet und verließ die Örtlichkeit zu Fuß.

Trotz wiederholter Warnungen und einem umfangreichen Präventionsangebot der Polizei werden Bürger immer wieder Opfer von derartigen Betrugsfällen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut dazu, insbesondere lebensältere Angehörige und nahe Bekannte zu sensibilisieren. Informationen rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Rollerfahrer stürzt bei Glätte

Glätte dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem sich am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ein 63-jähriger Motorroller-Fahrer leicht verletzt hat. Der Zweiradfahrer war in der Flugplatzstraße alleinbeteiligt gestürzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Stetten

Pkw prallt bei Glätte gegen Leitplanke

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 4.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Stetten. Ein 21 Jahre alter Renault-Fahrer fuhr bei Stetten von der Bundesstraße 31 ab, geriet auf der Brücke aufgrund Glätte ins Schleudern und prallte in der Folge gegen die Leitplanke. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Salem

Von Fahrbahn abgekommen

Ins Schleudern geraten und verunfallt ist am Montagabend eine 20 Jahre alte Autofahrerin in der Valchinsteinstraße. Die Frau war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Fiat von Buggensegel in Richtung Neufrach unterwegs und kam im Kreisverkehr aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Um wieder auf die Straße zu gelangen, steuerte sie stark gegen, überfuhr linksseitig eine Verkehrsinsel und prallte dabei gegen ein Verkehrszeichen sowie in der Folge gegen eine Straßenlaterne. An ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. An der Verkehrseinrichtung wird dieser auf mehrere hundert Euro beziffert. Die 29 Jahre alte Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon.

