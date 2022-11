PP Ravensburg: Brand in Getränkemarkt

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfall an Straßenkreuzung - Zeugen gesucht Nachdem am Dienstag gegen 17 Uhr zwei Pkw an der Einmündung der Abfahrt der B 31 zur Ravensburger Straße zusammengestoßen sind, sucht die Polizei Friedrichshafen nach Zeugen. Bei stockendem Verkehr und offenbar unklarer Verkehrslage in dem Bereich kollidierten ein von der B 31 kommender Citroen und ein stadteinwärts fahrender Skoda. ...

