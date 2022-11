Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Der Reaktion eines 27-jährigen Vito-Fahrers dürfte es zu verdanken sein, dass es am Dienstagmittag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 463 nicht zu einem Frontalzusammenstoß mit möglicherweise schweren Folgen gekommen ist. Ein 60-jähriger Ford-Lenker war aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende 27-Jährige erkannte die Gefahr im letzten Moment und wich aus, sodass es lediglich zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge kam. Beide Pkw mussten nach der Kollision abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war auch die örtliche Feuerwehr am Unfallort, die sich um das größere Splitterfeld kümmerte.

Bad Saulgau

Traktor streift PKW - Zeugen gesucht

Nachdem ein Alfa-Romeo-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Braunenweiler einen bislang unbekannten Traktor gestreift hat, bittet die Polizei um Hinweise. Auf Höhe Bondorf kam dem 57-jährigen Pkw-Fahrer eine Fahrzeugkolonne entgegen, die von dem Traktor angeführt wurde. Als er das landwirtschaftliche Fahrzeug, auf dem mutmaßlich ein Anbaugerät angebracht war, passierte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Während am Alfa der Spiegel zu Bruch ging und Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt mit dem Traktor in Richtung Braunenweiler fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Randalierer an Klinikum - Polizei bittet um Hinweise

Der Zerstörungswut Unbekannter ist über das vergangene Wochenende das hölzerne Geländer eines Fußwegs zur Klinik zum Opfer gefallen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich, aufgrund von dort zurückgelassenem Müll, bei den Vandalen um Jugendliche handelte. Insgesamt zerstörten die Täter 12 Holzbalken und richteten dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Mutwillige Beschädigung mehrerer Pkws - Zeugen gesucht

Mehrere Übungsfahrzeuge der Kfz-Werkstatt des Berufschulzentrums wurden in der Zeit von Samstag- bis Montagnachmittag zum Ziel unbekannter Vandalen. Diese rissen die Türgriffe der PKW ab, beschädigten die Seitenspiegel und zerbrachen die Plastikverkleidungen der Richtungsanzeiger. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei der Polizei zu melden.

Krauchenwies

Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Pfullendorf ereignet hat. Ein 49-jähriger Fahrer wollte die Landesstraße mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von Bittelschieß nach Ettisweiler überqueren. Dabei nahm er einem in Richtung Krauchenwies fahrenden Toyota-Lenker die Vorfahrt. Der 43-Jährige hinterm Steuer des Toyotas konnte eine Kollision nicht verhindern und stieß frontal gegen den Hänger, der in der Folge abgerissen und von der Straße geschleudert wurde. Die Insassen beider Pkw blieben bei der Kollision unverletzt. Während am Toyota, der abgeschleppt werden musste, Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, dürfte sich der Gesamtsachschaden am Gespann auf rund 1.000 Euro belaufen.

Krauchenwies

Betrunkener Autofahrer verliert Reifen

Nachdem er am Dienstagabend deutlich alkoholisiert mit seinem Pkw in Krauchenwies unterwegs war, muss ein 27-jähriger Mann mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie am vorausfahrenden Pkw ein Reifen abgefallen war. Eine Polizeistreife traf auf einem Parkplatz schließlich auf den Fahrer und sein Pannenfahrzeug. Da eine Atemalkoholmessung bei dem Mann rund 2 Promille ergab, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein, untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung ebenfalls einen zu hohen Alkoholwert ergeben, kommt auf den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Mengen

Betrunkene Autofahrerin überfährt Verkehrszeichen

Weil sie sich alkoholisiert hinters Steuer ihres Pkw gesetzt und daraufhin in der Fabrikstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat muss eine 26-Jährige mit einer Strafanzeige rechnen. Die Frau wollte nach rechts in die Bussenstraße abbiegen, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr ein Verkehrsschild und verursachte rund 1.000 Euro Sachschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurden die Polizisten auf Atemalkoholgeruch bei der Frau aufmerksam. Da eine Atemalkoholmessung bei der Unfallverursacherin knapp 1 Promille anzeigte, musste sie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein der 26-Jährigen behielten die Beamten ein. Weiterfahren durfte sie nicht.

Pfullendorf

Täter zerschlägt Glas an Haustür - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag das Glas der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Nordring" zerschlagen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter, der sich bei der Aktion mutmaßlich verletzt haben dürfte, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

