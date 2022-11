Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fassade beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte haben die Gemeinschaftsschule in der Meistershofener Straße über das vergangene Wochenende mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Banner beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere im Fallenbrunnen aufgehängte Banner und Plakate waren zwischen Sonntagabend und Montagmorgen das Ziel eines unbekannten Vandalen. Auch im Bereich der Diskothek und der Hochstraße trennte der Täter Banner mit einem Messer ab. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Streit in Bar eskaliert - Polizei muss einschreiten

Vollkommen ich Rage geraten war ein alkoholisiertes Paar am Montagabend in einer Bar in der Riedleparkstraße. Die 29-Jährige und ihr 42 Jahre alter Partner hatten das Lokal trotz bestehendem Hausverbot betreten und gerieten kurz darauf untereinander in Streit. Bei einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann seine Begleiterin schlug, fielen zudem durchweg beleidigende Äußerungen in Richtung der in der Bar anwesenden Personen. Da die Beiden auf die Aufforderung, das Lokal zu verlassen, zunehmend aggressiver wurden, musste die Polizei einschreiten. Aufgebracht und uneinsichtig zog das Paar letztlich von Dannen. Das Duo muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Salem

Radfahrer kollidiert mit Pkw - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitagabend gegen 17.45 Uhr in der Markdorfer Straße in Neufrach ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Autofahrer war mit seinem roten Pkw rückwärts aus einer Hofausfahrt gefahren und hatte dabei offenbar einen 29-jährigen Rennradfahrer übersehen. Der Zweiradlenker konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw-Heck nicht mehr verhindern und stürzte über den Wagen zu Boden. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstanden Kratzer. Der gerufenen Polizei gegenüber schilderten die Beteiligten den Unfallhergang unterschiedlich. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 bei der Polizei zu melden.

Meersburg

Auffahrunfall

Mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste eine 28-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Stettener Straße. Ein 57 Jahre alter Skoda-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass die vorausfahrende Seat-Lenkerin verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Markdorf

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag an einem in der Mangoldstraße geparkten Kia angerichtet. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Hochwertiges E-Bike gestohlen

Ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" samt Kindersitz im Gesamtwert von über 5.000 Euro haben Unbekannte am Montag zwischen 14 und 18 Uhr in der Münsterstraße gestohlen. Vermutlich trug Täter das Rad samt dem massiven Kettenschloss davon. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

