Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Radfahrerin stürzt gegen Pkw

Eine bislang unbekannte Radfahrerin ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in der Antonstraße gestürzt und dabei gegen einen geparkten Fiat Panda gestoßen. Der Besitzer des Wagens befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und sprach kurz mit der älteren Frau. Erst später stellte er einen Schaden an seinem Fiat fest. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen Polizeiauto

Jäh zu Ende gegangen ist die Flucht eines betrunkenen Radfahrers vor der Polizei am Donnerstag kurz nach 23 Uhr. Eine Polizeistreife wollte den 33-Jährigen in der Hauptstraße kontrollieren, da dieser an seinem Fahrrad kein Licht hatte. Der Mann ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr unbeeindruckt durch die Lindenstraße, die Granheimer Straße und die Olgastraße weiter. Auf dem Viehmarktplatz setzten die Beamten ihren Wagen schließlich nach einer Wegstrecke von weit über einem Kilometer links neben den Radfahrer, um ihn erneut zum Anhalten zu bewegen. Der 33-Jährige zog in diesem Moment plötzlich nach links und prallte gegen den Streifenwagen. In der Folge stürzte er vom Mountainbike und verletzte sich leicht. Rasch war den Beamten der mutmaßliche Grund für den Fluchtversuch klar: der Radfahrer war deutlich alkoholisiert. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, wo zugleich seine leichten Verletzungen ambulant behandelt wurden. Während am Streifenwagen ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand, wird dieser am Mountainbike als gering eingeschätzt. Auf den 33-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstag kurz nach 17 Uhr bei der Kontrolle eines 43-jährigen Autofahrers im Stadtgebiet fest. Nachdem ein Vortest den Verdacht erhärtete, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem Mann. Er muss nun, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Weil sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommen auf ihn zudem strafrechtliche Konsequenzen zu. Seinen Wagen musste er indes stehen lassen.

Pfullendorf

Auffahrunfall nicht bemerkt

Dass sie dem Dacia einer vorausfahrenden 62-Jährigen aufgefahren ist, hat eine 25-jährige Renault-Fahrerin am Donnerstag kurz nach 9 Uhr offenbar nicht weiter beeindruckt. Die 62-Jährige wollte in der Linzgaustraße in Denkingen nach links auf einen Parkplatz einbiegen und hatte hierzu ihre Geschwindigkeit verringert. Aus noch nicht näher bekannten Gründen fuhr die nachfolgende 25-Jährige mit ihrem Renault auf den Dacia auf. An diesem entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Im Anschluss setzte die 25-Jährige ihre Fahrt in Richtung Pfullendorf fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des Kennzeichens konnten Polizeibeamte die Unfallverursacherin ermitteln. Ihr drohen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Fahrerflucht.

Herbertingen

Unfall beim Überholen

Glück im Unglück hatte ein 20-jähriger Audi-Fahrer, der bei einem Überholmanöver am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Mieterkinger Straße zwischen Herbertingen und Mieterkingen einen Entgegenkommenden übersehen hat. Der 26-Jährige wich mit seinem VW geistesgegenwärtig nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden, und streifte dabei die Schutzplanke. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht, verletzt wurde niemand. Während am Audi kein Sachschaden entstand, wird dieser am VW auf rund 5.000 Euro, der an der Leitplanke auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Herbertingen

Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Schirmständer vor einem Supermarkt in der Marbacher Straße beschädigt. Die Täter rissen den Ständer vom Sockel und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei geht anhand zurückgelassenen Unrats davon aus, dass sich möglicherweise eine Personengruppe zu einem Trinkgelage vor dem Supermarkt niedergelassen hatte. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

