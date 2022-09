Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern am Samstagmorgen zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr im Bereich der Werastraße sucht der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt nach Zeugen. Zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren hatten zunächst auf dem Partyboot gefeiert und waren auf dem Nachhauseweg, ihren Angaben zufolge, von einer 10-köpfigen Jugendgruppe attackiert worden. In dessen Verlauf erlitten sie leichte Verletzungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Tatverdächtigen, die zum Teil auch mit Messern bewaffnet gewesen sein sollen, seien mit dunklen Jogginganzügen bekleidet gewesen und im Anschluss in Richtung Innenstadt gegangen sein. Einer der Angreifer habe längeres gelocktes Haar gehabt. Eine nähere Beschreibung liegt den Beamten zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 an die Polizei zu wenden.

Überlingen

Alkoholisierter Mann regelt den Verkehr und beleidigt Beamte - Gewahrsam

Weil er am Dienstagmittag versucht hatte, deutlich alkoholisiert den Verkehr in der Lippertsreuter Straße zu regeln und im Anschluss die einschreitenden Polizisten verbal anging, muss ein 58-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Gegenüber den Beamten trat er vollkommen uneinsichtig auf, missachtete einen Platzverweis und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich, weshalb ihn die Polizisten in Gewahrsam nahmen. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige, sowie die Rechnung für den unfreiwilligen Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung zu.

Überlingen

Anhänger kippt auf Bundesstraße

Nicht korrekt gesicherte Ladung war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr auf der B 31n bei Aufkirch ereignet hat. Ein 70 Jahre alter Skoda-Lenker war mit Anhänger auf der Bundesstraße unterwegs als der Vorderreifen seines Wagens platzte. Der nicht korrekt auf dem Hänger geladene Pkw sorgte für eine schlechte Gewichtsverlagerung, weshalb der 70-Jährige die Kontrolle über das Gespann verlor. Durch das Schlingern kippte der Anhänger und blieb mittig auf die Fahrbahn liegen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Für die Unfallaufnahme und die aufwendigen Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 13.45 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.

Meersburg

Falscher Bankmitarbeiter

Nur knapp einer Betrugsmasche entkommen ist am vergangenen Freitag ein 79-jähriger Mann aus dem Bereich Meersburg. Über eine SMS wurde ihm suggeriert, dass es Änderungen beim Online-Banking gebe. Er klickte auf einen beigefügten Link und bekam kurz darauf einen Telefonanruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser brachte den Senior dazu, unter anderem mehrere TAN-Nummern zu übermitteln. Nachdem die Telefonverbindung unterbrochen wurde und die Nummer bei einem Rückruf nicht mehr existierte, wurde der 79-Jährige misstrauisch. Er nahm über die Kundenhotline Kontakt zu seiner Bank auf, wo man umgehend eine Kontosperrung vornahm und somit einen bevorstehenden finanziellen Schaden verhindern konnte. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals persönliche Bank-Daten, Passwörter oder TAN-Nummern an Unbekannte weiter. Sollten Sie dennoch Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, kontaktieren Sie umgehend ihre Bank, die Sofortmaßnahmen einleiten kann und erstatten Sie im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Informationen rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

