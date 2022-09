Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Auffahrunfall

Wohl aus Unachtsamkeit ist am Dienstag gegen 17.45 Uhr die 54-jährige Fahrerin eines Renault auf der B 32 in Fahrtrichtung Binger Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes aufgefahren. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Mercedes nach vorne auf einen davorstehenden Skoda aufgeschoben. Während sich die 54 Jahre alte Unfallverursacherin bei der Kollision leicht verletzte, blieben die übrigen Unfallbeteiligten unverletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Renault-Fahrerin zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch den Verkehrsunfall entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 32 in Fahrtrichtung Binger Straße kurzzeitig gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Weil er eigenen Angaben zufolge von einem Motorradfahrer überholt wurde, musste der Fahrer eines ansonsten leeren Omnibusses am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der L277 von Neidingen nach Thiergarten nach rechts ausweichen, um eine seitliche Kollision mit dem Zweiradfahrer zu verhindern. Der Omnibus streifte hierbei eine Leitplanke, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand. Der bislang unbekannte Motorradfahrer setzte seine Fahrt indes fort, ohne den Austausch seiner Personalien zu ermöglichen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Verkehrsteilnehmer, denen der Motorradfahrer mit seiner Fahrweise aufgefallen ist, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Einbruch in Kellerabteil

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in das Kellerabteil eines Wohnhauses in der Hans-Ruck-Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten ein Pedelec der Marke "Specialized", Farbe Grau, im Wert eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags und mehrere Flaschen Whiskey. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Einbruchs und bittet aufmerksame Anwohner oder Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise.

Mengen

Verkehrsunfall

Beim Linksabbiegen von der "Mittleren Straße" in die Hauptstraße übersah am Dienstag gegen 9.15 Uhr die 51 Jahre alte Fahrerin eines Toyota den entgegenkommenden Fahrer eines Elektrorollers. Bei der Kollision im Einmündungsbereich stürzte der 22-jährige Rollerfahrer, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

