Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pedelec-Fahrer zusammengestoßen

Mutmaßlich weil sie das Rechtsfahrgebot missachteten, kollidierten zwei Pedelec-Fahrer am Dienstag um kurz nach 13.30 Uhr auf dem Donauradweg. Eine 44-Jährige war mit ihrem Rad mitten auf dem Radweg in Richtung Sigmaringen unterwegs, als ihr ein 62 Jahre alter Pedelec-Lenker ebenfalls mittig entgegenkam. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden. Eine nachfolgende 55-jährige Pedelec-Fahrerin, die hinter dem Mann fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und stürzte auch. Alle drei Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrräder wurden durch den Unfall beschädigt.

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch um kurz vor 12.45 Uhr, als ein 57 Jahre alter Skoda-Lenker die Konviktstraße befuhr und beim Überqueren der Binger Straße einen vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Roller-Fahrer vermutlich übersah und mit diesem kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 70-Jährige von seinem Kleinkraftrad. Dabei wurde er mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Skoda und am Roller entstand Sachschaden von jeweils 2.500 Euro.

Gammertingen

Überholvorgang endet mit hohem Sachschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden von 30.000 Euro und leichte Verletzungen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der L 253 ereignet hat. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes war von Pistre kommend in Fahrtrichtung Trochtelfingen unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge und eine Sattelzugmaschine. Beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn verlor er mutmaßlich aufgrund Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und mehrere Büsche und fuhr eine Böschung hinunter. Daraufhin überschlug sich der Wagen im angrenzenden Wald und kam schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 29-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Die Feuerwehr war mit über 20 Einsatzkräften am Unfallort. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Angehörigen des Mannes geborgen.

Pfullendorf

Vorfahrtsberechtigten übersehen - Unfall

Vermutlich weil ein 50 Jahre alter Lenker eines Mercedes einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen hat, prallten die beiden Fahrzeuge am Mittwoch um kurz vor 9.30 Uhr an der Kreuzung Bannholzerweg/Überlinger Straße zusammen. Der 19-Jährige fuhr in Richtung Ortsausgang, während der 50-jährige Mann auf dem Bannholzerweg unterwegs war. Beim Einbiegen in die querende Überlinger Straße kam es zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro.

