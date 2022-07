Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl an Schule

Am vergangenen Mittwoch wurden Schülern an einem Gymnasium in der Spohnstraße Wertgegenstände aus den Schultaschen gestohlen. Der Dieb nahm Bargeld und auch ein Handy an sich. In den letzten Wochen kam es an zwei Gymnasien im dortigen Bereich vermehrt zu Diebstählen, Schüler und Eltern wurden entsprechend sensibilisiert. Die Polizei Ravensburg ermittelt, Hinweise auf den Dieb werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Brand nach Blitzeinschlag

In eine Schallschutzwand in der Tettnanger Straße in Primisweiler ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Blitz eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen riss der Blitz einen Graben in den Garten eines angrenzenden Wohnhauses in der Sonnenstraße, schleuderte Bodenplatten gegen das Hausdach und verursachte einen Schmorbrand an Kabeln im Kellerraum des Hauses. Die Schutzwand fing Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Wangen

Rettungshubschrauber nach Motorradunfall im Einsatz

Schwer gestürzt ist ein Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der Kreisstraße zwischen Beutelsau und Saamen. Der 32 Jahre alte Zweiradfahrer kam gegen 18 Uhr kurz vor der Autobahnunterführung in einer Linkskurve ins Schleudern und stürzte samt seiner Maschine. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. An seiner KTM entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Sie musste abtransportiert werden.

Isny

Vandalismus an Jugendzentrum

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag am Jugendzentrum in der Rainstraße randaliert. Die Täter zerstörten in der Lounge unter anderem ein Palettensofa und zerschlugen mehrere Dachziegel. Mit einer Bierflasche wurde eine Scheibe eingeworfen. Außerdem entleerten die Täter den Inhalt eines Mülleimers. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Isny

Radau in Großholzleute

Ein frisch angereister Gastarbeiter hat am Donnerstagabend in Großholzleute für Ärger gesorgt. Der 37 Jahre alte Mann, der offensichtlich vor einem Wohnhaus abgesetzt worden war, war wohl im irrigen Glauben, dieses beziehen zu dürfen. Als sich herausstellte, dass dies nicht seine Wohnanschrift ist und er nicht ins Haus gelassen wurde, randalierte der stark alkoholisierte 37-Jährige. Er musste letztlich von der Polizei in Gewahrsam genommen werden und verbrachte die Nacht in einer Arresteinrichtung.

Weingarten

Radfahrer angefahren

Beim Abbiegen übersehen hat eine Autofahrerin am Donnerstag einen Radfahrer in der Wolfeggger Straße. Kurz nach 14 Uhr wollte die 19-jährige VW-Lenkerin nach links in eine Einfahrt abbiegen und nahm dabei den ihr entgegenkommenden 63-jährigen Radler nicht wahr. Bei der Kollision der Beiden verletzte sich der 63-Jährige leicht. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An Fahrrad und VW entstand geringer Sachschaden.

Aulendorf

Auseinandersetzung an Bahnhof

Zu Beleidigungen und Körperverletzungen soll es am Donnerstag gegen 21 Uhr auf dem Bahnhofsareal gekommen sein. Eine Gruppe Jugendlicher schubste, stieß und schlug sich untereinander. Was genau passiert ist, klärt nun der Polizeiposten Altshausen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Baienfurt

Unfall an Ampelanlage

Sachschaden von rund 11.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Niederbieger Straße ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Autofahrer, der aus Richtung Weingarten kam, wollte an der Ampelanlage nach links abbiegen. Bei Grün fuhr er an und übersah dabei, dass eine ihm entgegenkommende 41-jährige Citroen-Lenkerin laut Ampelsignal ebenfalls fahren durfte. Der wartepflichtige VW-Lenker prallte gegen den Pkw der 41-Jährigen. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand am VW ein Schaden von rund 4.000, am Citroen ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Wolfegg

Motorradfahrer stürzt auf Höllsteige

Von seinem Motorrad gestürzt ist ein 43 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Höllsteige. Er war in Richtung Alttann unterwegs, als ihm ein Pkw entgegenkam. Da der Biker ersten Erkenntnissen nach mittig auf der Straße unterwegs war, bremste der Pkw, um eine Kollision zu verhindern, bis zum Stillstand ab. Auch der Motorradfahrer bremste stark und kam dabei zu Fall. Er schlitterte samt seiner Maschine über die Straße und prallte gegen den Audi. Dabei verletzte sich der 43-Jährige leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro, während sich der Schaden am Audi auf rund 2.000 Euro belaufen dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell