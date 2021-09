Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - Enkeltrickbetrug vereitelt

Warendorf (ots)

Am 21.09.2021, gegen 15:30 Uhr, wurde eine Kundin der Sparkasse in Ennigerloh davor bewahrt, einen größeren Betrag an Betrüger zu übergeben. Die Frau wollte dort nach einem überzeugenden Anruf der Täter einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abheben. Aufmerksame Mitarbeiter schalteten jedoch die Polizei ein. Der Schwindel wurde aufgedeckt und die Seniorin vor dem Verlust ihres Ersparten geschützt. Die Ermittlungen, die bisher noch keinen konkreten Hinweis auf die Betrüger ergeben haben, werden fortgeführt.

