Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Vorfahrt missachtet

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt etwa 34.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf der L 253 ereignet hat. Ein 82-jähriger Toyota-Lenker war mit seinem Fahrzeug samt Anhänger von Feldhausen in Richtung Kettenacker unterwegs, als er beim Abbiegevorgang auf die K 8205 einen von Steinhilben kommenden BMW vermutlich übersah und ihm damit die Vorfahrt nahm. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge und kamen in den angrenzenden Feldern zum Stehen. Der 82-Jährige und der 58-jährige BMW-Fahrer wurden eher leicht verletzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdient mit Notarzt waren vor Ort im Einsatz. Der Toyota-Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich im Anschluss ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht

Ein in einer Parklücke gegenüber eines Gasthauses abgestellter Pkw wurde am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr in der Lindenstraße von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die B-Säule des Fahrzeugs wurde mutmaßlich mit einem Schlüssel oder einem anderen metallischen Gegenstand zerkratzt. Unklar ist derzeit noch, ob ein weiteres geparktes Fahrzeug auf gleiche Weise beschädigt wurde, das ebenfalls Kratzer aufwies. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein geparkter Land-Rover wurde am späten Donnerstagvormittag in der Hauptstraße beschädigt. Nachdem das Fahrzeug außerhalb einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße abgestellt wurde, stellte der Besitzer beim Zurückkehren an seinen Pkw am linken Kotflügel einen Kratzer mit einer Eindellung fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Wie der Schaden zustande kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand am Donnerstagabend, als ein 49-jähriger Pkw-Fahrer einen geparkten Seat in der Weiherstraße beim Vorbeifahren streifte. Dabei wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen zweieinhalb Paletten Pflastersteine von einem privaten Hof in der Martin-Schneller-Straße. Die Steine haben Maße von 20 x 20 cm und 10 x 20 cm und einen geschätzten Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell