Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Imbissstand auf dem Seehasenfest gerät in Brand

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Am Montagnachmittag ist auf dem Friedrichshafener Seehasenfest ein Imbissstand in Brand geraten und ausgebrannt. Gegen 14.50 Uhr wurde das Feuer an dem Verkaufsstand in der Nähe der Musikmuschel, welches auch auf einen über dem Stand wachsenden Baum übergegriffen hatte und sich schnell ausbreitete, über Notruf gemeldet. Eine dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar. Durch ein rasches Eingreifen umliegender Standbetreiber konnte mittels Handfeuerlöschern die Ausbreitung des Brandes bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr verlangsamt werden. Ein angrenzendes Festzelt sowie die Zufahrtswege für die Löschfahrzeuge wurden von anwesenden Behördenmitarbeitenden, freiwilligen Hilfskräften und der Polizei geordnet geräumt. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen löschte das Feuer schließlich. Nach bisherigen Erkenntnissen klagten vier Personen über leichte Beeinträchtigungen im Bereich der Atemwege und wurden vom Sanitätsdienst vor Ort ambulant behandelt. Der Imbissstand brannte vollständig aus, die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, aktuell scheint ein technischer Defekt bei der Gasversorgung des Standes wahrscheinlich.

