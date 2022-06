Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann fährt nach Parkrempler davon

Mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss ein 27-Jähriger rechnen, der am Donnerstagabend gegen 20 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz beim Flappach einen Skoda beschädigt hat. Zeugen nahmen die Kollision wahr und beobachteten, wie der Unfallverursacher mit seinen Mitfahrern noch ausgestiegen war, um den Schaden begutachten, dann jedoch einfach davonfuhr. Um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro kümmerte er sich nicht. Die verständigten Polizeibeamten machten den 27-Jährigen dank der Angaben der Zeugen ausfindig und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Ebenweiler

Heuballen brennen in Lagerhalle

Beim Stapeln von Heurundballen in einer Rundbogenhalle ist am Donnerstagnachmittag nach aktuellem Kenntnisstand der Fahrer eines Radladers beim Rangieren mit dem heißen Auspuff gegen einen Heuballen gestoßen, woraufhin sich dieser entzündete. Das Feuer griff in der Folge auf die weiteren rund 160 größeren und kleineren Heuballen über. Auch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Brandes zunächst nicht verhindern. Insgesamt entstand durch das Feuer an den Heuballen und der Lagerhalle ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Weingarten

Pkw mit Farbe beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Mercedes, der in der Tiefgarage Löwenplatz abgestellt war, die Motorhaube und einen Teil der Fahrzeugseite mit weißer Farbe besprüht. Die Täter richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baienfurt / B 30

Verkehrsunfall mit Videofahrzeug der Polizei

Beim Spurwechsel von rechts nach links hat ein 40-Jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der B 30 offenbar ein ziviles Videofahrzeug der Polizei übersehen und ist mit seiner Fahrzeugfront seitlich mit dem Fahrzeugheck des Einsatzwagens kollidiert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro, alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Beamten hatten den 40-Jährigen zuvor mit auffälliger Fahrweise und im Bereich der Eisenbahnbrücke mit etwa 160 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h aufgezeichnet, woraufhin sie diesen kontrollieren und mit seinem Fehlverhalten konfrontieren wollten. Aufgrund des Fahrverhaltens und des darauffolgenden Unfalls ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet Zeugen des Unfalls sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW möglicherweise gefährdet wurden, darum, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden. Einen weiteren Verkehrsteilnehmer, den die Beamten auf dem Streckenabschnitt unabhängig davon und vor dem Unfall mit etwa 185 bei erlaubten 120 km/h aufgezeichnet hatten, erwartet ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Leutkirch

Polizei sucht nach Diebstählen aus Fahrzeugen Geschädigte

Nachdem Beamte des Polizeireviers Leutkirch in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen sowie einen weiteren Beteiligten ermittelt haben, suchen die Ermittler noch immer Geschädigte. Bei den weiteren Ermittlungen und einer Durchsuchung bei dem 17-jährigen Tatverdächtigen fanden die Polizisten unter anderem eine große Anzahl an Sonnenbrillen, Fahrzeugschlüssel und Ladekabel, die mutmaßlich aus den Diebstählen in den vergangenen Wochen stammen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Trio vorrangig im Stadtgebiet, möglicherweise aber auch in den umliegenden Ortschaften, unverschlossene Fahrzeuge durchsucht und diverse Gegenstände entwendet hat. Weitere Geschädigte mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 melden.

Hier unsere korrespondierende Pressemeldung vom 21.06.2022:

Leutkirch

Täter bei Pkw-Aufbruch ertappt - möglicher Zusammenhang mit Aufbruchsserie

Zwei Einbrecher sind am frühen Dienstagmorgen kurz vor 3 Uhr in der Wangener Straße von einem Anwohner ertappt worden, als sie sich an seinem Pkw zu schaffen machten. Nachdem der Mann die beiden jungen Täter angeschrien hatte, flüchteten diese. Polizeibeamte konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung einen 15-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der mutmaßliches Diebesgut bei sich trug. In der Folge konnten die Ermittler einen 17-Jährigen als Komplize dingfest machen. Die Ermittlungen zur Beteiligung eines 14-Jährigen an der Tat dauern derzeit an. Da die Beamten Teile des mitgeführten Diebesguts bislang nicht zuordnen konnten, werden weitere Geschädigte etwaiger Autoaufbrüche in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Tatverdächtigen möglicherweise auch unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände entwendet haben könnten. Die Ermittler prüfen derzeit einen Zusammenhang mit Teilen der Aufbruchsserie im Stadtgebiet in jüngster Zeit.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Poststraße / Storchenstraße ereignet hat. Die 42-jährige Fahrerin eines Suzuki übersah aus Richtung Bahnhof kommend die von rechts kommende und bevorrechtigte 29 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes, sodass es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, um den nicht mehr fahrbereiten Suzuki kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Leutkirch

Sachbeschädigung

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 8 Uhr und 19.15 Uhr den Kotflügel eines VW zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Wangener Straße abgestellt war. Der hierdurch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell