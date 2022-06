Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw-Lenker fährt nach Spiegelstreifer weiter

Beim Befahren der L 277 von Bingen nach Sigmaringen ist am Montag gegen 8.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer nach links, leicht auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Folge streifte der Pkw-Lenker den Seitenspiegel eines entgegenkommenden VW, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Weil der Unfallverursacher seine Fahrt anschließend unbeirrt fortsetzte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat das Polizeirevier Sigmaringen nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Veringenstadt

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Aus noch unbekannter Ursache ist am Montag gegen 15.15 Uhr die 71-jährige Fahrerin eines Peugeot auf der B 32 bei Veringenstadt mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. An dem Pkw, der nach einigen Metern im dortigen Grünstreifen zum Stehen kam, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die 71 Jahre alte Fahrzeuglenkerin blieb derweil unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Peugeot.

Bingen

Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Metallfassade eines Getränkehandels in der Bahnhofstraße mit kleineren Steinen beworfen. Zudem zerkratzten die Täter die Seitenwand eines Getränkeanhängers und beschädigten mit weiteren Steinen die Beifahrertüre eines Lkws. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt hinsichtlich der mutwilligen Beschädigungen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Ostrach

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Altshauser Straße an der Kreuzung Reinholdstraße entstanden. Beim Überqueren der Kreuzung von der Altshauser Straße in die Hohenzollernstraße kollidierte der 72-jährige Fahrer eines Opel mit der 84 Jahre alten Lenkerin eines Toyota, die ihrerseits bereits im Begriff war, nach links in die Reinhold-Frank-Straße abzubiegen. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem seitlichen Zusammenstoß unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt nach Hause, beziehungsweise bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen.

Ostrach

Diebstahl aus Schuppen

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen Geräteschuppen in einem Kleingarten in der Straße "Am Sägebach" aufgebrochen und hieraus einen Kompressor samt Benzinkanister entwendet. Wegen des Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Frau randaliert

Eine randalierende Frau rief in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr Beamten des Polizeiposten Pfullendorfs in einer Gaststätte in der Hauptstraße auf den Plan. Securities wollten die 20-Jährige zuvor aufgrund ihres Verhaltens aus der Bar begleiten, als sie einem der Mitarbeiter mit einem Glas in das Gesicht schlug. Auch gegenüber den Einsatzkräften der Polizei zeigte sich die erheblich Alkoholisierte im weiteren Verlauf renitent. Sie trat bei ihrer Festnahme nach den Beamten und traf hierbei einen Polizisten am Bein, zudem beleidigte sie die Einsatz- und Rettungskräfte sowie Securities. Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung muss sich die 20-Jährige auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Bei der Durchsuchung ihrer Handtasche wurde eine kleinere Menge Haschisch aufgefunden. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde die Frau in eine Fachklinik gebracht.

