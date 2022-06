Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisiert mit Auto unterwegs

Weil er alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war und beim Parken einen Unfall verursacht hat, muss ein 33-Jähriger mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein Zeuge war gegen 20.30 Uhr auf den Parkrempler in der Rosenstraße, bei dem etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand, aufmerksam geworden und beobachtet, wie der Fahrer unsicheren Schrittes davonlief. Die verständigten Polizeibeamten trafen den 33-Jährigen an und stellten bei ihm deutliche Anzeichen auf eine erhebliche Alkoholisierung fest. Da eine Atemalkoholmessung bei dem Mann knapp drei Promille anzeigte, musste er die Polizisten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Beamten beschlagnahmten darüber hinaus seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Meckenbeuren

Pferd nach Reitunfall eingeschläfert

Nach einem Reitunfall am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr im Bereich des Kirchwegs musste ein 22 Jahre altes Pferd eingeschläfert werden. Eine 29-Jährige ritt das Tier entlang der Feldwege in Pfingstweid, als das Pferd mutmaßlich aufgrund der in der Nähe stehenden Kühe zu scherren begann. In der Folge warf das Pferd die Reiterin ab, brach aus und stürzte in einen etwa zwei Meter tiefen Bachlauf. Hierbei erlitt das Tiermehrere schwere Verletzungen, weshalb es wenig später von einem Tierarzt vom Leiden erlöst werden musste. Die 29 Jahre alte Frau blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Zur Bergung des Tiers war die Feuerwehr am Einsatzort.

Langenargen

Arzttasche aus Pkw gestohlen

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag die Seitenscheibe eines in der Von-Keine-Straße geparkten Pkw eingeschlagen und daraus eine Arzttasche gestohlen. Während der Sachschaden am Wagen auf rund 500 Euro geschätzt wird, beläuft sich der Diebstahlschaden auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Tettnang

Vorfahrt genommen - Auto streift Leitplanke

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße entstanden. Eine 30-jährige Honda-Lenkerin fuhr von der Bundesstraße 467 kommend nach links in die Seestraße ein und nahm dabei einer 32-Jährigen, die aus Tettnanger Richtung kam, die Vorfahrt. Um eine Kollision zu verhindern, wich diese aus und streifte mit ihrem Audi die Leitplanke. Dabei entstand an ihrem Wagen hoher Sachschaden an der rechten Seite. Ob an der Verkehrseinrichtung ein Schaden entstand ist aktuell nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Überlingen

Mann hält Autofahrer an

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 24-jähriger Mann, als er am Sonntag gegen 14.30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer in der Christophstraße zum Anhalten bewegt haben soll. Da er laut Angaben eines Zeugen darüber hinaus auch Gläser auf die Straße warf und mehrfach gefährlich auf die Fahrbahn trat, nahmen die hinzugerufenen Polizisten den uneinsichtigen und in Rage geratenen 24-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn in eine Fachklinik. Die Polizei Überlingen bittet nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die durch den Mann gefährdet oder zum Anhalten genötigt wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Radfahrer mit Stein beworfen

Nachdem ein 36-Jähriger angibt, am Sonntagabend in der Bahnhofstraße Mimmenhausen von zwei ihm flüchtig Bekannten mit Steinen beworfen und bedroht worden zu sein, hat der Polizeiposten Salem Ermittlungen eingeleitet. Eigenen Angaben zufolge sei der 36-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem Rad am Bahnhof unterwegs gewesen, als ihn die 23 Jahre alte Frau und der gleichalte Mann mit dem Stein beworfen haben sollen. Der 36-Jährige ergriff die Flucht und gab gegenüber der hinzugerufenen Polizei an, durch den handgroßen Stein leicht am Rücken verletzt worden zu sein. Die beiden 23 Jahre alten Tatverdächtigen müssen nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Der genaue Geschehensablauf sowie der Hintergrund der Auseinandersetzung sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Uhldingen - Mühlhofen

Riskant und Rücksichtslos: Mann folgt Rettungswagen im Einsatz

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 36-jährigen Mercedes-Fahrer, der es am Sonntagabend zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr zwischen Uhldingen-Mühlhofen und dem Klinikum Friedrichshafen der eigenen Auffassung nach offenbar ebenso eilig in das Krankenhaus hatte, wie der Rettungsdienst. Als die Rettungskräfte die Frau des 36-Jährigen mit eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignalen in das Krankenhaus brachten, folgte der 36-Jährige dem Einsatzfahrzeug nach Angaben von Zeugen ohne den Sicherheitsabstand einzuhalten. Dabei soll er bei gefährlichen und rücksichtslosen Manövern unzählige Verkehrsregeln gebrochen haben. Die Polizei Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet nun Personen, die durch die Fahrweise des 36-jährigen Mercedesfahrer behindert oder gar gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell